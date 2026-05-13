Sono appena terminati i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico delle scuole elementari di Ploaghe, che hanno reso efficienti e donato gusto estetico alle strutture.

L’amministrazione comunale ha investito un milione di euro per rendere la scuola più moderna, sostenibile e confortevole per i bambini e le bambine e per tutto il personale. In particolare è stata realizzata una centrale termica “ibrida”, proprio come le auto con una combinazione di gasolio ed elettrico, per consumare e inquinare meno, attraverso una installazione di un impianto di ventilazione meccanica per ambienti più salubri, con sostituzione degli infissi per migliorare isolamento e risparmio energetico, con nuovi nuovi ventilconvettori per maggiore comfort in tutte le stagioni; impianto fotovoltaico con accumulo potenziato fino a 100 kWp per alimentare impianto ibrido e risparmiare; sistema di supervisione e telecontrollo (building automation energy management system).

I lavori si sono conclusi dopo la sistemazione dei cortili, trasformandoli in un vero mini-polo sportivo polivalente a disposizione della scuola e della comunità con spazi per calcetto, basket, corsa, palestra outdoor, ping pong, parco giochi. Investimenti che guardano al futuro per una maggiore qualità, più sostenibilità e più attenzione per i ragazzi.

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