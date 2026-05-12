AgeVola sbarca nei Centri per l’impiego: test ad Alghero e QuartuLa tecnologia, ideata in Sardegna, consente di individuare in tempo reale incentivi, esoneri contributivi e misure di sostegno economico legate alle assunzioni
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Una tecnologia ideata in Sardegna per semplificare l’accesso agli incentivi per il lavoro entra ufficialmente nella fase di sperimentazione nei Centri per l’Impiego. È stata siglata la convenzione tra Aspal e AgeVola, il software sviluppato dalle consulenti del lavoro Francesca Cordella, di Sassari, e Patrizia Pinna, di Alghero.
L’intesa prevede l’avvio di un test operativo di due settimane, a partire dal 4 maggio, nei CPI di Alghero e Quartu, con l’obiettivo di migliorare i servizi legati alle politiche attive del lavoro e rendere più rapido ed efficace il collegamento tra cittadini, imprese e agevolazioni disponibili. Il software AgeVola è stato progettato per individuare in tempo reale incentivi, esoneri contributivi e misure di sostegno economico legate alle assunzioni, consentendo agli operatori dei Centri per l’Impiego di fornire un’assistenza tecnica mirata e aggiornata. L’obiettivo è evitare che imprese e lavoratori perdano opportunità economiche a causa della complessità normativa o burocratica, soprattutto nella fase di inserimento lavorativo.
«Siamo profondamente orgogliose di questa collaborazione con Aspal - dichiarano le fondatrici Francesca Cordella e Patrizia Pinna - perché ci permette di mettere il nostro know-how a disposizione della collettività. Il nostro obiettivo è rendere fluido e vantaggioso il processo di incontro tra domanda e offerta: ogni lavoratore deve poter accedere ai supporti disponibili e ogni impresa deve poter assumere con maggiore serenità burocratica».
Le due professioniste invitano inoltre i cittadini a rivolgersi ai Centri per l’Impiego coinvolti nella sperimentazione per richiedere l’attestazione AgeVola e verificare le opportunità disponibili in base alla propria situazione lavorativa.