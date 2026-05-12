Mercoledì 13 maggio alle 15.30 la sala del consiglio comunale del municipio di Porto Torres si riempie di cultura. L’aula del palazzo di piazza Umberto I ospiterà la riunione organizzativa dei siti riconosciuti patrimonio Unesco.

La richiesta giunta al presidente del consiglio, Franco Satta, è stata accolta positivamente, per consentire lo svolgimento dell’incontro dei sindaci, e loro delegati, dei 17 Comuni siti di monumenti riconosciuti patrimonio dell’Umanità, un risultato ottenuto dopo un lungo periodo di lavoro che ha visto impegnata la professoressa Giuseppa Tanda del Cesim-Aps – Centro studi identità e memoria.

Al centro alcuni temi di rilievo come il monitoraggio dei monumenti e la partecipazione alla borsa internazionale del Turismo per pubblicizzare la città di Porto Torres. Il Comune di Porto Torres ha votato di recente all’unanimità l’acquisizione delle aree in cui sorge la Necropoli di Su Crucifissu Mannu.

L’amministrazione comunale guidata da Massimo Mulas ha concordato con i proprietari dei terreni la disponibilità della cessione dietro un corrispettivo di oltre 25mila euro. I terreni entrano così nella piena disponibilità del Comune, un passaggio fondamentale per portare avanti il percorso di progettazione finalizzato a valorizzare il sito e potenziarne la fruizione.

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