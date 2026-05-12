Sono terminati i lavori di riqualificazione della struttura polivalente di via Falcone e Borsellino, uno degli impianti sportivi all’avanguardia più attesi dalle società sportive, un progetto di rigenerazione della cittadella sportiva, finanziato dall’Ue Next Generation con fondi pari a 2milioni e 184mila euro.

Si tratta della tensostruttura con un campo da gioco di circa 1300 metri quadri, capace di ospitare le attività di basket, pallavolo e calcio a 5, un impianto dotato di spogliatoi, per le squadre e per gli istruttori, uno ospite e uno locale, stanzino per arbitro e infermeria, locali tecnici e di deposito. In totale offre 96 posti a sedere per gli spettatori.

L’amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso per consentire alle associazioni sportive interessate di presentare istanza per la concessione in uso temporaneo della struttura polivalente di via Falcone e Borsellino. La concessione ha validità dalla data dell’assegnazione e resterà in vigore non oltre il termine della stagione sportiva, fissato per il 30 giugno prossimo.

Per il periodo estivo (indicativamente da giugno al 15 settembre 2026), la struttura potrà essere assegnata anche per lo svolgimento di attività sportive sporadiche. Possono presentare domanda le associazioni-società sportive legalmente costituite e affiliate a una o più Federazioni sportive riconosciute dal Coni, che svolgono attività agonistica e amatoriale, oppure legalmente costituite e affiliate a uno o più Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che svolgono attività sportiva con risultati comprovati e sottoscritti dall’Ente di appartenenza; ma anche scuole di ogni ordine e grado, Federazioni ed Enti di promozione sportiva, tutte le altre realtà svolgenti attività comprovate dalla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, gli Enti sportivi e i singoli cittadini.

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