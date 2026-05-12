Partono le prenotazioni per l’accesso contingentato nella splendida spiaggia La Pelosa di Stintino. Per un posto al sole nell’arenile più gettonato del nord ovest, a partire da domani, mercoledì 13 maggio e fino al 31 ottobre, sarà nuovamente attivo il sistema di prenotazione per la stagione 2026.

Sono disponibili, secondo il tetto massimo previsto di 1.600 accessi, 500 posti giornalieri, prenotabili in anticipo senza limiti temporali per qualsiasi data della stagione, mentre ulteriori 1.000 posti giornalieri saranno prenotabili esclusivamente 48 ore prima della data prescelta. La finestra di prenotazione per il pubblico aprirà alle ore 9 e chiuderà alle 18.

Le prenotazioni possono essere effettuate esclusivamente sul sito istituzionale dedicato: www.spiaggialapelosa.it, un servizio gestito dalla società Vosma. I bagnanti sono tenuti ad usare la stuoia sotto l'asciugamano e il risciacquo dei piedi nelle apposite postazioni sono obbligatori per proteggere la sabbia, così come previsto dal Regolamento allo scopo di tutelare l’ecosistema spiaggia.

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