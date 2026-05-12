Il Comune di Villanova Monteleone ha ottenuto un finanziamento regionale di 500.000,00 euro per l’adeguamento e il rinnovamento dell’Impianto di illuminazione pubblica. Grazie alle risorse arrivate dalla Regione Sardegna – Assessorato Lavori Pubblici – di ben mezzo milione euro, sarà adeguato e rinnovato l’impianto di illuminazione pubblica del paese. In particolare, il progetto prevede l’installazione di nuovi quadri elettrici di quartiere e nuovi cavi di alimentazione, così da ridurre i blackout, sino ad oggi frequenti in occasione di temporali e maltempo. Saranno, inoltre, sostituite le lampade ad alto consumo, ancora presenti in alcune zone del paese, con lampade a led ad alta efficienza, così da conseguire l’abbattimento dei costi di energia elettrica, che in questi ultimi anni sono progressivamente aumentati. Altro obiettivo del progetto è l’eliminazione di vecchi cavi fissati alle facciate delle case del Centro storico, così da riqualificare anche esteticamente il centro abitato di più antica formazione del paese.

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