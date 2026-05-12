Ha molestato due turiste straniere in spiaggia. Quando si sono allontanate, infastidite, lui le ha raggiunte ha dato un pacca sul sedere di una delle due, per poi allontanarsi con un monopattino. Il giovane è stato individuato ed è scattata la denuncia per violenza sessuale.

L’episodio è avvenuto qualche fa ad Alghero. La vittima, mentre si trovava con la sorella in spiaggia, è stata importunata dal giovane: dopo aver osservato insistentemente le due e chiesto invano di sedersi accanto a loro, ha iniziato a simulare atti di masturbazione e rapporti completi.

Le due sorelle hanno preferito allontanarsi. Lui ha proseguito con altre donne ma poi, mentre le due ragazze si incamminavano verso la fermata dell’autobus, sono state raggiunte dal ragazzo: una delle due ha ricevuto una manata sul gluteo.

Le indagini, condotte dai poliziotti del commissariato di Alghero, hanno permesso l’identificazione del responsabile anche grazie ai filmati di videosorveglianza di uno stabilimento.

(Unioneonline)

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