Sa Segada celebra con successo la decima edizione della “Sagra della Fragola”, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi della Riviera del Corallo. Due giornate all’insegna del gusto, della socialità e della valorizzazione di un’eccellenza agricola che racconta la Nurra algherese. La manifestazione, organizzata dal Comitato Sa Segada -Tanca Farrà, nasce proprio con l’obiettivo di promuovere la qualità delle fragole locali e il lavoro dei produttori del territorio. Obiettivo centrato anche quest’anno, grazie a una partecipazione costante di pubblico che ha affollato gli stand delle aziende agricole, tra degustazioni e acquisti a chilometro zero.

Il programma ha saputo coinvolgere tutte le fasce d’età. Sabato spazio all’apertura degli stand, alle mostre e all’animazione per bambini, con l’inaugurazione della nuova area giochi finanziata dalla Regione con un intervento complessivo da 125mila euro destinato alle borgate. Presenti, tra gli altri, il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, il vicesindaco Francesco Marinaro e l’assessora Ornella Piras. Momento di riflessione con il convegno “La Nurra tra potenzialità e futuro”, un focus su risorse idriche e accoglienza turistica. Presente anche una delegazione maltese della Festa Frawli di Mġarr, a suggellare uno scambio culturale ormai consolidato.

Non è mancata la musica: lo show anni ’90/2000 ha animato la serata di sabato, tra dj set, vocalist e spettacoli fino a tarda notte. Domenica, invece, spazio alle famiglie, con la messa celebrata da Don Lorenzo Piras e il taglio del nastro affidato all’assessore regionale Antonio Piu insieme al sindaco Raimondo Cacciotto, all’assessora Piras e ai rappresentanti istituzionali, tra cui il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu. Tra i momenti più apprezzati, la grande torta alle fragole realizzata con l’Associazione Cuochi e l’Ipseoa di Sassari, abbinata alla pesca di beneficenza a sostegno della Fondazione IEO Monzino e della Lega del Filo d’Oro. Divertimento con la Corrida della Sardegna e attività sociali importanti, come lo screening gratuito della vista promosso dalla UICI. «Un’edizione importante che ha registrato un flusso continuo di visitatori, - ha commentato il presidente del Comitato Antonio Zidda - ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questo successo. Appuntamento al 2027».

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