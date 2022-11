Ploaghe si conferma ancora molto attento alle problematiche ambientali.

Gli alunni dell’Istituto comprensivo Satta Fais protagonisti di una giornata all’insegna del rispetto, della valorizzazione e della pulizia del proprio paese.

"Puliamo il mondo", questo il titolo della giornata di sensibilizzazione che ha permesso ai più piccoli di imparare a voler bene ai propri spazi all’aperto e di ripulire da cartacce e rifiuti durante la loro passeggiata ecologica.

Le maestre dell’Istituto comprensivo Satta Fais, come sempre, hanno fatto da guide e gestito gli oltre 300 bambini, entusiasti di godersi una felice giornata di sole, alla ricerca del rifiuto abbandonato. I bambini dell‘infanzia, le primarie e le medie hanno ripulito a gruppi la piazza e il cortile del Convento dei cappuccini, Funtana Manna, la piazzetta Onmi, il Cimitero monumentale, la pineta di via Funtana Ena e tanti altri spazi del paese dall’alto valore civico e sociale.

"Crediamo fortemente nell’educazione ambientale - ha dichiarato il sindaco, Carlo Sotgiu - e in questo senso abbiamo sempre avuto una collaborazione straordinaria con la scuola che si è sempre dimostrata attenta ai nostri progetti e alle nostre proposte. Dopo questa giornata, attiveremo un programma, sempre con la scuola, per la realizzazione di addobbi natalizi con materiali riciclati per proseguire il nostro progetto di sensibilizzazione nei confronti dei bambini e dei ragazzi che rappresentano il nostro futuro".

