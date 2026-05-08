Sono cominciati nei giorni scorsi i lavori sulla provinciale 76 tra Ploaghe e Osilo grazie a un finanziamento da 75mila euro della Città Metropolitana di Sassari, necessario per intervenire sui tratti più critici dopo mesi di forti disagi aggravati anche dal maltempo.

«Non è ancora la soluzione definitiva ma era indispensabile intervenire subito per dare risposte concrete a cittadini, lavoratori, allevatori e agricoltori che ogni giorno percorrono questa arteria. Insieme alla consigliera Annamaria Faedda abbiamo portato avanti un lavoro politico e amministrativo costante affinché questa situazione non venisse ignorata», sostiene il consigliere regionale Valdo Di Nolfo.

«La SP 76 è una strada essenziale per tante attività produttive del territorio e le criticità presenti stanno creando enormi difficoltà anche sul piano della sicurezza. Per questo abbiamo insistito - aggiunge Di Nolfo - affinché arrivasse almeno un primo intervento urgente capace di ridurre i disagi e migliorare le condizioni minime di percorrenza».

L’obiettivo resta il rifacimento completo dell’arteria: per la progettazione dell’intervento strutturale esiste un finanziamento in continuità amministrativa che a breve prenderà forma con la procedura di gara.

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