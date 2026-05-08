Lutto a Castelsardo per la morte Giovanni Pinna, vicesindaco e assessore comunale al Decoro urbano e Protezione civile, scomparso all'età di 77 anni dopo una lunga malattia. «Giovanni non è stato solo un amministratore, è stato l’anima coraggiosa della nostra comunità», è il ricordo della sindaca Maria Lucia Tirotto, «ha affrontato una lunga malattia con la stessa dignità e fermezza con cui ha vissuto ogni giorno della sua vita: combattendo come un leone, senza mai arretrare di un passo, senza mai smettere di pensare al bene della nostra città».

La prima cittadina nel sottolinea «lo spirito indomabile e quell’energia che travolgeva chiunque gli stesse accanto. Il nostro cammino comune, dall'opposizione al governo della nostra città, è stato solo un frammento di una vita interamente dedicata alla politica: una storia molto più lunga e complessa, di cui siamo stati orgogliosi testimoni.»

Un esempio di competenza, passione e determinazione, una figura forte e decisa. «La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, ma la sua forza d’animo resta tra noi come una lezione preziosa. Abbiamo perso un pilastro, un vicesindaco che ha saputo guidarci con saggezza e profonda conoscenza del territorio, un amministratore instancabile, un uomo coraggioso che ha onorato il suo compito fino all’ultimo respiro.»

La sindaca insieme a tutta l'amministrazione si stringe in un abbraccio ad Antonio, Marco e tutta la sua famiglia.

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