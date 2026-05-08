Incidente stradale all’alba nel territorio di Alghero, sulla provinciale 55, la strada panoramica che da Porto Conte conduce a Capo Caccia.

Intorno alle 5.45 la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco è dovuta intervenire per un’auto che, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita dalla carreggiata finendo la sua corsa a lato della strada, rimanendo in bilico. All’arrivo dei soccorritori, i vigili del fuoco di Alghero hanno provveduto a stabilizzare la vettura per consentire al personale del 118 di avvicinarsi in sicurezza al conducente.

L’autista è stato quindi estratto dall’abitacolo e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Civile per gli accertamenti e le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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