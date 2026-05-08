Torna sotto i riflettori la situazione del cosiddetto “palazzo bruciato” di via Vittorio Emanuele. Il presidente della Commissione Ambiente del Comune di Alghero, Christian Mulas, chiede un nuovo intervento urgente per rimuovere ferraglia e rifiuti ancora presenti nel piazzale dell’immobile.

La richiesta arriva dopo la segnalazione di un residente, che denuncia il permanere di materiali abbandonati nonostante le operazioni di bonifica avviate nell’agosto 2025 con un’ordinanza del sindaco Raimondo Cacciotto. Interventi che avevano interessato l’area esterna e il piano interrato del complesso, devastato dall’incendio del luglio 2017 che rese inagibili numerosi appartamenti e costrinse diverse famiglie a lasciare le proprie case.

«A oggi permangono accumuli di ferraglia e materiali abbandonati che rappresentano una situazione di degrado e disagio», riferisce il residente nella comunicazione inviata a Mulas, chiedendo un’azione definitiva per liberare l’area. «Alghero è una città turistica e non possiamo permettere che uno degli ingressi principali si presenti in queste condizioni. È necessario dare un segnale concreto ai residenti e ai visitatori».





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