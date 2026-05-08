Arrestato dai carabinieri a Sassari per maltrattamenti contro familiari e conviventi. La misura è avvenuta lo scorso mercoledì notte in seguito a una richiesta di intervento da parte della madre che ha riferito sulle continue condotte vessatorie del figlio, a base di minacce e richieste di soldi finalizzate, a quanto si presume, per acquistare stupefacenti.

La persona avrebbe e anche percosso e strattonato la madre oltre a danneggiare alcune suppellettili dell'abitazione. Al termine dell'udienza di convalida il giovane è stato trasferito in carcere a Bancali.

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