Sassari, picchia la madre e le chiede soldi: arrestato un giovaneÈ stata la donna a chiamare i soccorsi. Ora il figlio si trova in carcere a Bancali
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Arrestato dai carabinieri a Sassari per maltrattamenti contro familiari e conviventi. La misura è avvenuta lo scorso mercoledì notte in seguito a una richiesta di intervento da parte della madre che ha riferito sulle continue condotte vessatorie del figlio, a base di minacce e richieste di soldi finalizzate, a quanto si presume, per acquistare stupefacenti.
La persona avrebbe e anche percosso e strattonato la madre oltre a danneggiare alcune suppellettili dell'abitazione. Al termine dell'udienza di convalida il giovane è stato trasferito in carcere a Bancali.