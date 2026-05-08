In segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia del vicesindaco del Comune di Castelsardo, Giovanni Pinna, scomparso dopo lunga malattia, è stato proclamato il lutto cittadino.

Le bandiere degli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta in omaggio al servizio reso alla comunità. La camera ardente sarà allestita nella giornata di domani, sabato 9 maggio, presso la Sala XI del Castello dei Doria, per consentire l'ultimo saluto a un amministratore che ha servito Castelsardo con onore e profondo legame verso il territorio.

L’amministrazione comunale esprime la propria vicinanza e il più sentito cordoglio alla famiglia Pinna. «La sua figura viene ricordata come quella di un uomo dalla rara forza d’animo, capace di difendere con tenacia le proprie convinzioni e il futuro della città. Tale fermezza d’intenti e la tempra dimostrata nelle sfide personali e pubbliche rimangono oggi come eredità morale per l’intera cittadinanza di Castelsardo, che perde un punto di riferimento solido e appassionato», ha detto la sindaca Maria Lucia Tirotto a nome dell’amministrazione comunale.

La comunità di Castelsardo si stringe nel cordoglio per la scomparsa dell’esponente della giunta, per l’impegno istituzionale e la vita pubblica, svolta in passato sia tra i banchi dell’opposizione che attualmente nei ruoli di governo.

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