Per la morte di Pietro Mastino, il carabiniere di 55 anni rimasto vittima di un incidente stradale la scorsa domenica, lungo la provinciale 19, tra Alghero e Olmedo, la Procura ha nominato la dottoressa Daniela Casu, specialista in medicina legale, quale consulente tecnico per l’esame della salma che verrà eseguito domani mattina alle 11. La famiglia del carabiniere si farà assistere dell'avvocato Stefano Carboni.

Pietro Mastino era deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nel frontale tra la sua Seat Ibiza e una Fiat Panda che aveva invaso la corsia, condotta da un 34enne residente a Olmedo, risultato poi positivo ai test per droga e alcol. Le telecamere di videosorveglianza poste a poca distanza dal luogo dell'impatto avrebbero immortalato il passaggio della Fiat Panda a velocità sostenuta e che il conducente avrebbe perso il controllo della vettura all'altezza di una curva, finendo per invadere la corsia opposta. L’uomo, che si trova ancora in ricoverato in ospedale, in terapia d'urgenza per lesioni polmonari e fratture multiple, deve rispondere di omicidio stradale e nelle prossime ore sarà il suo avvocato, Luca Barrocu a fare le sue veci nell'interrogatorio.

Per Mastino i funerali sono in programma giovedì alle 15.30 nella chiesa di San Cristoforo, a Montresta, paese di origine del militare. Domani pomeriggio, invece, la camera ardente all’ospedale di Sassari.

