Aveva 55 anni e pregustava la pensione dopo una lunga carriera al servizio dei cittadini Pietro Mastino, il carabiniere tragicamente morto questa mattina in un incidente stradale sulla provinciale 19 Olmedo-Alghero mentre stava andando a prendere servizio nella città catalana. Mastino, originario di Montresta, viveva a Olmedo.

Quel breve tragitto di un quarto d’ora che faceva ogni giorno per recarsi al lavoro questa mattina gli è stato fatale. Alla guida della sua Seat Ibiza, si è scontrato frontalmente con una Fiat Panda. Violento l’impatto, troppo gravi le ferite riportate, l’uomo è deceduto prima ancora di arrivare in ospedale.

Numerosi i messaggi di cordoglio, a partire da quello della segreteria regionale del Sindacato Indipendente Carabinieri: «Apprendiamo con profonda tristezza che, nelle prime ore della mattinata odierna, un carabiniere è deceduto in un sinistro stradale verificatosi sulla strada che collega Olmedo ad Alghero Il collega deceduto stava recandosi a lavoro presso il Comando Compagnia Carabinieri di Alghero. Il Sindacato Indipendente Carabinieri Sardegna esprime accorati sentimenti di cordoglio ai familiari e ai Colleghi del Reparto di appartenenza».

Toccante il messaggio di Salvatore Salis, sindaco di Montresta, paese d’origine della vittima: «Di fronte ad una tragedia come quella che oggi colpisce la nostra Comunità non si può che rimanere attoniti e sgomenti. Se ne va un altro figlio di Montresta. Se ne va ancora troppo giovane, tradito da un destino beffardo. Se ne va un uomo delle Istituzioni che, dopo una lunga carriera, guardava con serenità all'imminente pensione. Ma se ne va, soprattutto, il figlio di una mamma che, come tutte le mamme del Mondo, mai avrebbe immaginato di accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. Consapevoli che non c'è niente che possa lenire il loro dolore, ci stringiamo alla Famiglia di Pietro Mastino in questo terribile momento».

(Unioneonline/L)

