Una festa di sport e solidarietà, quella andata in archivio con successo nel fine settimana nel mare del Golfo dell’Asinara, la gara di pesca sportiva che ha visto gareggiare nel weekend 22 imbarcazioni con 66 concorrrenti.

Il 17° Trofeo di Bolentino “Martiri Turritani” abbinato al memorial Cristian Grezza, organizzato dall’Aps Maestrale di PortoTorres con il patrocinio del Comune turritano della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee, è una gara di pesca sportiva che si è svolta a 3 miglia dal porto turistico di Porto Torres. Sul gradino più alto del podio il concorrente Agostino Artsunk della Poseidon, davanti ad Antonio Nazzani e ad Agostino Grimaudo del Pescatori del golfo.

Nella classifica a squadre la vittoria è andata al trio Nazzani, Grimaudo, Manuele, davanti a Fois, Artsunk, Daga ed al trio composto da Satta, Nughes e Diana. Il premio per la preda più grossa (680g) se l’è aggiudicata il concorrente Perla, mentre Nazzani ha conquistato il premio per il maggior numero di prede (105), premio Donna ad Anna Fiori, e per il più longevo a Michele Dinoi.

La competizione, con premiazione presso la Gelateria del Golfo, ha visto sfidarsi equipaggi composti da tre pescatori ciascuno arrivati da tutta l’Isola e da diverse regioni italiane. Il giudice di gara, Antonio Arru, è stato nominato dalla Fipsas. Una parte della iscrizione verrà devoluta alla’Avis di Porto Torres e all’associazione Gianni Fresu, oltre che alla chiesa di Cristo Risorto come contributo alla raccolta di fondi. Al termine della gara anche l’estrazione dei premi della lotteria che mette in palio una crociera per due persone.

