Ore di lavoro per i vigili del fuoco a Sassari nel quartiere di Li Punti. Tutto a causa del travaso di Gpl da un bombolone, che avrebbe dovuto essere distribuito in alcune abitazioni di via Mocci.

Dalle 11 i pompieri sono entrati in azione per una perdita di gas e, una volta scoperta la falla, si sono recati in loco il funzionario di guardia dei vigili e una squadra di Lpg, specializzata in travasi di gas. Contattata l’azienda fornitrice del gas, sono cominciate le operazioni e, dopo aver finito l’estrazione della parte liquida, si è provveduto all’estinzione dei gas residui all’interno del bombolone, bruciandoli tramite una torcia. Le operazioni sono terminate nel tardo pomeriggio di lunedì. Non si registrano feriti. Sul posto anche la polizia locale.

