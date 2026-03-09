Cammina in campagna e cade da un costone. È successo nel pomeriggio, nel sassarese, a un 70enne che ha perso l’equilibrio ed è ruzzolato per circa 6 metri atterrando sulla strada provinciale 25 tra Sorso e Sennori.

L’uomo ha rischiato di essere investito dalle auto ma, per fortuna, i conducenti si sono fermati in tempo soccorrendolo. Sospetta frattura del bacino secondo il 118 che, intervenuto prontamente sul posto, ha condotto l’anziano, in codice rosso, all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

