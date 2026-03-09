Una giocata da un euro e una vincita da 20mila euro al 10eLotto: la fortuna questa volta è arrivata nella città di Porto Torres. Il giocatore, di cui non si conosce l'identità, ha centrato un "9" risultando vincente della lotteria istantanea.

La vincita è stata registrata nel punto vendita di viale delle Vigne, dove è scoppiata la caccia al fortunato giocatore che ha pensato bene di non rivelarsi suscitando la curiosità dei frequentatori del negozio. C'è chi avanza ipotesi sulla identità della persona che ha investito soltanto un euro a fronte di una buona vincita portata a casa.

L'ultimo concorso nazionale del 10eLotto ha distribuito premi per un totale di 14,5 milioni di euro, cifre che fanno riflettere sul numero dei giocatori su questo tipo di lotteria. Dall'inizio dell'anno, le somme complessivamente assegnate del 10eLotto in tutta Italia si aggirano intorno ai 771 milioni.

