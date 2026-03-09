Disagi a Ittiri a causa di un guasto improvviso alla rete idrica che ha costretto i tecnici di Abbanoa a chiudere l’erogazione dell’acqua.

A causa del guasto alla condotta che trasporta le acque sorgive da Maccaule al sollevamento Giunchi, il livello del serbatoio Montesile ha subìto una drastica riduzione.

Questo imprevisto sta causando cali di pressione significativi, in particolare nelle zone alte del centro abitato. Per consentire il recupero dei livelli minimi necessari nel serbatoio e garantire il servizio nei prossimi giorni, si è resa necessaria la chiusura totale dell'erogazione a partire dalle 21 di oggi, 9 marzo, un disservizio che si protrarrà fino alle 7 di domani mattina. Per tutta notte il paese resterà senz'acqua.

La zona interessata riguarda tutto il centro abitato di Ittiri. Le squadre tecniche sono al lavoro per risolvere l'emergenza nel minor tempo possibile, sperando di ripristinare il funzionamento della condotta entro 12 ore.

