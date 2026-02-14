Il Rio Mannu si ingrossa e fa paura. Nel territorio comunale di Porto Torres le piogge intense delle ultime ore hanno allagato oltre 40 ettari di terreni nelle campagne di Ponte Pizzinnu, campi coltivati completamente ricoperti dall’acqua, anche in prossimità delle abitazioni, altre aree sono rimaste isolate a causa delle strade divenute impercorribili. In prossimità dei rio d’Ottava altri terreni sono finiti sotto l’acqua, con danni per le colture e disagi per i residenti.

Le precipitazioni costanti rischiano di provocare l’esondazione del fiume, che ha già sommerso l’area dell’ex maneggio di cavalli, lungo via Fontana Vecchia, in prossimità del Ponte Romano.

La forza dell’acqua trascina i detriti alla foce del Rio Mannu e la quota continua a salire, con il pericolo che possa superare il livello di guardia, come accaduto nel novembre del 2019, quando il fiume superò gli argini naturali e l’acqua allagò i campi coltivati nelle vicinanze del ponticello tra le località Maccia Appaltadda e Grotte di Ferrainaggiu, con conseguente invasione della strada vicinale che costeggia il corso d’acqua e sul ponticello. L’emergenza è scattata anche sulla provinciale 81, nel territorio di Sorso, dove lo stagno di Platamona ha raggiunto i livelli di allerta con possibile esondazione.

