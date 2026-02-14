Alghero, litoranea invasa da acqua, sabbia e posidonia: strada impraticabileInterdetto alla circolazione anche viale Primo Maggio, verso Fertilia
Via Lido ancora impraticabile. la mareggiata ha rovesciato lungo la litoranea di Alghero acqua, sabbia e posidonia, rendendo impossibile il transito alle auto. La polizia locale, coordinata dal comandante Salvatore Masala, insieme agli uomini del settore manutenzioni, stanno presidiando l'arteria, nel tentativo di poter riaprire quanto prima in sicurezza.
Più a nord i barracelli controllano viale Primo Maggio, verso Fertilia, interdetto alla circolazione da questa mattina. Il traffico è deviato verso viale Burruni.