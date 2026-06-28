Un parere negativo che pesa. È quello formulato in una delibera dei giorni scorsi da Rosanna Laconi, assessora regionale alla Difesa dell’ambiente, sulla compatibilità ambientale dell’impianto eolico “White And Blue Luighiedda”, in località "Sa Luighiedda” nel Comune di Sassari, nel territorio della Nurra.

L’azienda proponente, l’Innovo Development, aveva presentato istanza per il Paur, il procedimento per il rilascio unico regionale in materia ambientale. Passaggio necessario per dare vita alla struttura, sulla carta costituita da tre aerogeneratori dall’altezza complessiva di 200 metri e diametro massimo del rotore di 172 metri per una potenza complessiva di 21,6 MW.

Nonostante le modifiche fatte alla proposta, come risposta a diverse criticità evidenziate, arriva il “no” di assessora e Giunta regionale dopo, come riporta la delibera, due conferenze di servizi che si sono tenute tra marzo e aprile concluse negativamente per il rilascio del Paur. La vicenda era balzata agli onori della cronaca anche per la storia del 71enne Giampiero Nurra, che possiede due ettari di terra proprio nella zona tra Campanedda e Sa Luighiedda, dove coltiva vitigni, anche di specie rare. «Quando nel 2016 li ho comprati - aveva detto - non mi sarei mai aspettato di trovare una pala eolica a qualche decina di metri dalla proprietà». Adesso però la possibilità sembra allontanarsi.

© Riproduzione riservata