Ozieri, volontari Orme: «Siamo disperati, troppi cani e gatti da salvare»L’organizzazione spesso chiamata ad affrontare situazioni complesse di assistenza sanitaria verso gli animali che hanno bisogno di cure mediche immediate
Orme Odv, l’organizzazione di volontariato che opera ad Ozieri in difesa degli animali e dei loro diritti, lancia l’allarme sulla mancanza di risorse per assistere gli animali.
«Troppe emergenze, troppi gatti lasciati a morire e in condizioni disastrose», sostiene l’organizzazione, spesso chiamata ad affrontare situazioni complesse di assistenza sanitaria verso gli animali che hanno bisogno di cure mediche immediate, interventi presso i medici veterinari con spese che i volontari non possono permettersi.
«Siamo alla disperazione e sempre in imbarazzo a chiedere aiuto ma non sappiamo più cosa fare, davvero», è il grido di aiuto dei volontari. L’ultima spesa è relativa ad un intervento medico che supera i 2 mila euro, oltre a quello di enucleazione sugli occhietti dei gatti Robetto e Remì, circa 600 euro, risorse che mancano e la coperta si fa sempre più corta.
«Siamo in difficoltà anche per il cibo, lettiere e farmaci che servono sempre, anche per le emergenze meno gravi», sottolineano, facendo appello anche alla generosità delle persone che potrebbero contribuire a dare un sostegno. L'organizzazione è impegnta anche nella lotta contro il fenomeno del randagismo e dell'abbandono degli animali.