Orme Odv, l’organizzazione di volontariato che opera ad Ozieri in difesa degli animali e dei loro diritti, lancia l’allarme sulla mancanza di risorse per assistere gli animali.

«Troppe emergenze, troppi gatti lasciati a morire e in condizioni disastrose», sostiene l’organizzazione, spesso chiamata ad affrontare situazioni complesse di assistenza sanitaria verso gli animali che hanno bisogno di cure mediche immediate, interventi presso i medici veterinari con spese che i volontari non possono permettersi.

«Siamo alla disperazione e sempre in imbarazzo a chiedere aiuto ma non sappiamo più cosa fare, davvero», è il grido di aiuto dei volontari. L’ultima spesa è relativa ad un intervento medico che supera i 2 mila euro, oltre a quello di enucleazione sugli occhietti dei gatti Robetto e Remì, circa 600 euro, risorse che mancano e la coperta si fa sempre più corta.

«Siamo in difficoltà anche per il cibo, lettiere e farmaci che servono sempre, anche per le emergenze meno gravi», sottolineano, facendo appello anche alla generosità delle persone che potrebbero contribuire a dare un sostegno. L'organizzazione è impegnta anche nella lotta contro il fenomeno del randagismo e dell'abbandono degli animali.

