Il Centro di referenza nazionale di Teramo (Cesme) ha confermato un caso di positività al virus West Nile in un cavallo, nella località Su Monte S’Ainu, nell’agro di Ozieri.

A comunicarlo è il Dipartimento di prevenzione veterinaria Nord Sardegna- Asl di Sassari che ha inviato comunicazione al sindaco Marco Peralta e alla Provincia di Sassari per mettere in campo tutte quelle misure di contrasto ai vettori che favoriscono la diffusione. Inoltre a tutela della salute pubblica si chiede si attivare interventi, in via precauzionale, allo scopo di prevenire la trasmissione della infezione e le azioni mirate contro il vettore-zanzare.

In particolare occorre intensificate le attività di rimozione dei focolai larvali e le attività larvicide nei focolai non rimovibili nel territorio. Inoltre è fondamentale potenziare l’informazione affinchè le persone, che vivono o lavorano nell’area provinciale interessata, adottino le misure di protezione individuale e collaborino alle attività di rimozione dei focolai larvali e alla attività larvicide nei focolai non rimovibili nelle aree private. La comunicazione è necessaria anche sui siti istituzionali. Per quanto riguarda gli equidi l’unica misura di prevenzione alla malattia è la vaccinazione a carico dei proprietari degli animali.

