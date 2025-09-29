Ozieri, un cavallo contagiato dalla febbre West NileLa conferma dal Dipartimento di prevenzione veterinaria Nord Sardegna- Asl di Sassari
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Centro di referenza nazionale di Teramo (Cesme) ha confermato un caso di positività al virus West Nile in un cavallo, nella località Su Monte S’Ainu, nell’agro di Ozieri.
A comunicarlo è il Dipartimento di prevenzione veterinaria Nord Sardegna- Asl di Sassari che ha inviato comunicazione al sindaco Marco Peralta e alla Provincia di Sassari per mettere in campo tutte quelle misure di contrasto ai vettori che favoriscono la diffusione. Inoltre a tutela della salute pubblica si chiede si attivare interventi, in via precauzionale, allo scopo di prevenire la trasmissione della infezione e le azioni mirate contro il vettore-zanzare.
In particolare occorre intensificate le attività di rimozione dei focolai larvali e le attività larvicide nei focolai non rimovibili nel territorio. Inoltre è fondamentale potenziare l’informazione affinchè le persone, che vivono o lavorano nell’area provinciale interessata, adottino le misure di protezione individuale e collaborino alle attività di rimozione dei focolai larvali e alla attività larvicide nei focolai non rimovibili nelle aree private. La comunicazione è necessaria anche sui siti istituzionali. Per quanto riguarda gli equidi l’unica misura di prevenzione alla malattia è la vaccinazione a carico dei proprietari degli animali.