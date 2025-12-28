Botti vietati fino al 6 gennaio 2026 anche nei Comuni di Sorso e Sennori. I sindaci Fabrizio Demelas e Nicola Sassu hanno emesso un’ordinanza che dispone il divieto, esteso a tutto il territorio comunale di loro competenza, di accensione, esplosione e lancio di fuochi d’artificio, nonché dello sparo di petardi, dello scoppio di mortaretti, razzi e di qualsiasi altro artificio pirotecnico, comunemente denominato "botti".

Il provvedimento è stato adottato a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle persone, del benessere degli animali e della salvaguardia dell’ambiente, al fine di prevenire situazioni di pericolo e garantire un clima di serenità durante il periodo delle festività. L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’Ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa, nonché il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o detenuto illecitamente e la successiva confisca. Il provvedimento nasce dall’esigenza di tutelare la sicurezza pubblica, la quiete dei cittadini e il benessere degli animali, evitando situazioni di pericolo e disagi che purtroppo si sono ripetuti anche in orari notturni e senza alcuna autorizzazione.

Il Comune di Sennori nel corso del prossimo anno lavorerà all’elaborazione di un regolamento specifico che consenta di disciplinare in modo chiaro e strutturato l’uso degli artifici pirotecnici, permettendo interventi e controlli efficaci durante tutto l'anno.

