La rassegna degli appuntamenti natalizi a Sennori si conclude con uno spettacolo intenso e suggestivo che unisce immagini, parole e canzoni. Sabato 10 gennaio 2026 alle 20, presso l’Auditorium Antoni Pazzola – Centro culturale, ospiti speciali i Fiore Nero-Nomadi tribute “Io canto perché”, un omaggio musicale ai Nomadi, tra immagini e canzoni, che attraversa sensibilità, memoria e passione.

L’evento è promosso dall’Associazione culturale e musicale Il Suono delle Idee e dalla Proloco Sennori, con il patrocinio del Comune di Sennori, e rappresenta il momento conclusivo di un Natale fatto di cultura, spettacolo e condivisione.

I Fiore Nero sono una official tribute riconosciuta dai Nomadi. Arrivano al Nobel ’26 per ripercorrere la lunga storia musicale della prestigiosa formazione che parte dagli anni ’70 con Augusto Daolio fino ai tempi recenti con Yuri Cilloni. I Fiore Nero sono: Alberto Carboni (voce), Giampaolo Mura (chitarre), Alberto Marongiu (Chitarre), Angelo Delogu (basso), Angelo Tramaloni (tastiere), Claudio Belmonte (batteria).

