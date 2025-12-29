Paura oggi pomeriggio al circolo Culleziu di Sassari, in via Poligono, dove due bottiglie incendiarie sono state lanciate all’interno del locale.

L’incendio ha coinvolto due sedie e diversi arredi, provocando danni limitati, grazie al tempestivo intervento degli stessi gestori che hanno tempestivamente spento le fiamme con un estintore.

Gli attentatori hanno lanciato le bottiglie incendiarie dentro il circolo da una finestra chiusa con un'inferriata e si sono dati alla fuga indisturbati.

Subito è intervenuta la polizia: la squadra mobile sta svolgendo le indagini per risalire ai responsabili.

