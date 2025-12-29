Grazie al progetto “Natale all’Uncinetto: Legami di Comunità”, supportato dall’assessorato alle Politiche Sociali e alla Cultura del Comune di Ossi, oltre che dalla Cooperativa Serenissima, il paese si è colorato di originalità.

Un'esplosione di tinte arcobaleno, stelle, alberi di Natale, decorazioni e tanti altri manufatti che stanno vestendo Ossi di un’atmosfera speciale. Sono gli addobbi realizzati da oltre 60 donne, le uncinettine, che con entusiasmo, creatività e tanto impegno hanno donato al paese molto più di semplici decorazioni: hanno condiviso saperi, insegnato l’arte dell’uncinetto, costruito legami, riscoperto il valore dello stare insieme e messo il proprio tempo a servizio della comunità. Grazie al loro lavoro, Ossi si è trasformato in un percorso di colori e creatività, un segno tangibile di quanto la collaborazione e la partecipazione possano rendere il nostro paese più accogliente, unito e vivo. In diversi punti del paese sono state installate le decorazioni che invitano i visitatori alla scoperta delle “opere d’arte” attraverso una passeggiata per le vie del comune.

