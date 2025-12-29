Natale Tissese: il nuovo anno passa per La NumerologiaUn’occasione per esplorare l’anno personale e quello universale
Nel ricco calendario del Natale Tissese si inserisce l’evento “La Numerologia del 2026”, in programma domani, domenica 30 dicembre alle ore 18.30, presso la biblioteca comunale, in piazza Peppino Impastato a Tissi.
Una iniziativa che conduce alla scoperta del nuovo anno attraverso l’antica disciplina della numerologia, a cura di Alessandra Marzano, counselor, numerologa e facilitatrice in Costellazioni Familiari. Un’occasione per esplorare l’anno personale e quello universale.
L'evento gratuito spiega la disciplina esoterica che studia il significato simbolico dei numeri, attribuendo loro un valore che va oltre la matematica per rivelare aspetti della personalità, del destino e delle relazioni umane, tramite l'analisi di date di nascita e nomi.
Con radici antiche (influenzata da Pitagora) e oggi considerata una pseudoscienza, usa calcoli specifici per trasformare lettere e date in cifre (da 1 a 9, più i numeri maestri 11, 22, 33) che offrono spunti di auto-conoscenza, potenziale e possibili sfide future. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Tissi.