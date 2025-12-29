Nel pomeriggio di sabato 27 dicembre, ad Alghero, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Sassari, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna e dei militari della Compagnia di Alghero, hanno arrestato in flagranza un uomo ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

A conclusione di una rapida attività investigativa, i militari sono intervenuti presso l’abitazione dell’indagato dove, a seguito di un’accurata perquisizione, hanno rinvenuto oltre 1,2 kg di eroina, 800 grammi di cocaina, circa 3 kg di marijuana, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento e una tessera sanitaria contraffatta, occultati all’interno di un armadio della camera da letto.

Espletate le formalità di rito, droga e materiale sono stati sequestrati e l’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, è stato trasferito alla Casa Circondariale di Sassari in attesa dell’udienza di convalida. Un’ulteriore perquisizione ha consentito di rinvenire, nell’abitazione di un secondo indagato, 145 grammi di marijuana, 2 grammi di hashish, un bilancino e 5.070 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato deferito in stato di libertà.

