Arrestato a Ossi per porto di arma clandestina e ricettazione.

Nella notte fra il 26 e il 27 dicembre l’intervento dei carabinieri che hanno fermato un uomo dopo una segnalazione anonima. Questi si sarebbe aggirato con un’arma vicino ai locali notturni del centro e a quell’ora frequentati da diversi giovani.

Le pattuglie hanno trovato l’indagato non lontano dalla sua abitazione e, nelle vicinanze, su un muretto a secco, un fucile a canne sovrapposte calibro 12, tagliate in modo artigianale e con matricola abrasa, completo di munizioni e pronto all'uso.

La persona ha riferito che l’arma era sua, non ha opposto resistenza venendo trasferito in caserma a Sassari dove si sono formalizzate le accuse dette. Nella mattinata di sabato 27 dicembre il gip del tribunale di Sassari ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata