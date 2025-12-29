Auto in fiamme stanotte in via Monteverdi a Sassari nel quartiere di Santa Maria di Pisa. Una utilitaria si è incendiata intorno alle 4.30 e i residenti hanno allertato i vigili del fuoco che, intervenuti in breve tempo, si sono prodigati per spegnere il rogo. Sul posto anche le forze dell’ordine per determinare le cause dell’incendio e appurare se sia trattato di un problema dell’autovettura o di altro.

© Riproduzione riservata