il rogo
29 dicembre 2025 alle 08:36aggiornato il 29 dicembre 2025 alle 08:37
Sassari, auto in fiamme in via Monteverdi: intervengono i vigili del fuocoL’incendio nella notte nel quartiere di Santa Maria di Pisa
Auto in fiamme stanotte in via Monteverdi a Sassari nel quartiere di Santa Maria di Pisa. Una utilitaria si è incendiata intorno alle 4.30 e i residenti hanno allertato i vigili del fuoco che, intervenuti in breve tempo, si sono prodigati per spegnere il rogo. Sul posto anche le forze dell’ordine per determinare le cause dell’incendio e appurare se sia trattato di un problema dell’autovettura o di altro.
