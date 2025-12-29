Il Consiglio comunale di Usini ha approvato, per l'ultima volta con il sindaco Antonio Brundu, il Bilancio di previsione 2026 e il documento di programmazione 2026/2028, atti che passeranno al vaglio della nuova amministrazione.

Le nuove elezioni sono in programma la prossima primavera. Sono atti fondamentali che tengono in piedi i servizi, le opere e le scelte di ogni giorno.

Il bilancio mette in evidenza investimenti una materia tributaria e fiscale, ma anche nel campo delle opere pubbliche e nella programmazione e sviluppo comunitario.

Tra le opere pubbliche la manutenzione e la messa in sicurezza della viabilità, tra via Roma e via Marconi, grazie ad un finanziamento regionale pari a 300mila euro.

Inoltre sono inseriti i fondi per il restauro della chiesa di Santa Croce per un importo di 150mila euro, finanziamenti ottenuti mediante la Programmazione Territoriale “Anglona Coros” Terra di Tradizioni, un progetto esecutivo approvato di recente dalla giunta Brundu.

I lavori prevedono il consolidamento statico con ripristino della continuità muraria nella torre campanaria e sostituzione/integrazione delle malte per ridurre i fenomeni di degrado.

