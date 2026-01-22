Nuovo volto per il Centro fieristico di San Nicola di Ozieri. Sono ultimate le opere di rifacimento delle facciate con “intonachino mineralizzato” che restituisce decoro alla struttura. Il parziale distacco e la presenza di canali di scolo non operativi hanno creato diverse difficoltà alla struttura dei locali della stecca a schiera.

L’assessorato alle Opere Pubbliche, guidato da Luca Manca, ha autorizzato i lavori della messa in quota dei pozzetti e la stabilità degli stessi in sicurezza con la posa con malta fibrorinforzata, opere di carattere ordinario, sono dirette dai tecnici dell'Ufficio Manutenzioni del Comune.

Si tratta di interventi realizzati con fondi comunali, investiti per la tinteggiatura delle facciate dei manufatti fronte ring del centro fieristico, dove oltre alla sostituzione del cancello di ingresso, è stato sistemato anche l'impianto antincendio.

Questi interventi permetteranno di supplire alle soluzioni provvisorie e contingenti adottate gli anni scorsi in occasione dei vari eventi, con risparmio anche di ulteriori spese. Opere basilari per una fiera sempre più funzionale ed efficiente.

