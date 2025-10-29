Lunedì 27 ottobre, in Assemblea dei sindaci dell’Unione dei Comuni del Coros, è stato fondato il Gruppo intercomunale di Protezione civile. Un passaggio importante, voluto fortemente dall'Ente e dai dodici sindaci che ne fanno parte, per contribuire attivamente al monitoraggio delle condizioni di emergenza nel territorio del Coros e per supportare quei paesi che non hanno il supporto e l'ausilio dei barracelli o della Protezione civile in casi di emergenza.

Il 6 novembre è in programma una prima riunione con tutti coloro che hanno presentato manifestazione di interesse a far parte dell'allora costituendo gruppo. In tale occasione saranno illustrate le regole di funzionamento del gruppo e saranno raccolte le domande di iscrizione formale.

Del nuovo gruppo di Protezione civile fanno parte i Comuni di Cargeghe, di Codrongianos, Putifigari, Ploaghe, Usini, Muros, Florinas, Ossi, Uri, Tissie Ittiri.

