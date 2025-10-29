Ossi, ufficializzato il gruppo intercomunale di Protezione civileUn passaggio importante per contribuire attivamente al monitoraggio delle condizioni di emergenza nel territorio del Coros
Lunedì 27 ottobre, in Assemblea dei sindaci dell’Unione dei Comuni del Coros, è stato fondato il Gruppo intercomunale di Protezione civile. Un passaggio importante, voluto fortemente dall'Ente e dai dodici sindaci che ne fanno parte, per contribuire attivamente al monitoraggio delle condizioni di emergenza nel territorio del Coros e per supportare quei paesi che non hanno il supporto e l'ausilio dei barracelli o della Protezione civile in casi di emergenza.
Il 6 novembre è in programma una prima riunione con tutti coloro che hanno presentato manifestazione di interesse a far parte dell'allora costituendo gruppo. In tale occasione saranno illustrate le regole di funzionamento del gruppo e saranno raccolte le domande di iscrizione formale.
Del nuovo gruppo di Protezione civile fanno parte i Comuni di Cargeghe, di Codrongianos, Putifigari, Ploaghe, Usini, Muros, Florinas, Ossi, Uri, Tissie Ittiri.