Afflussi numerosi al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Lo riferisce l’Aou con un comunicato, in cui parla di «picco» nel sovraffollamento ospedaliero e di una concausa legata al periodo estivo.

Negli ultimi giorni, riferisce l’azienda, gli accessi al pronto soccorso «si sono mantenuti su una media di circa 170-180 al giorno, mentre i ricoveri si attestano mediamente intorno ai 20-25 quotidiani».

Tutto questo incide sui posti letto disponibili, in particolare nelle aree mediche. La difficoltà vissuta di recente è quella di garantire un rapido turnover dei posti letto. «Nel periodo estivo, infatti - viene precisato - possono risultare più complessi sia i trasferimenti verso altre strutture sia i percorsi di dimissione e di presa in carico territoriale dei pazienti che hanno concluso la fase acuta del ricovero».

«Per ovviare alla situazione si stanno adottando le misure in linea con il Piano regionale di indirizzi per la gestione del sovraffollamento in pronto soccorso approvato dalla Regione Sardegna l’8 aprile di quest’anno. Al contempo l’Aou procede a rafforzare la dotazione di presidi tecnici per il ricovero e l’assistenza».

Nella nota, l’azienda ringrazia il personale alle prese con un periodo complesso. «Medici, infermiere e infermieri, operatrici e operatori sanitari e tutto il personale coinvolto stanno garantendo, con professionalità, impegno e senso di responsabilità, la continuità dell’assistenza e la presa in carico dei pazienti anche nelle fasi di maggiore afflusso».

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