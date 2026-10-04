Sassari, finisce con l’auto contro un palo della luce che rischia di precipitare a terra: scatta l’allarmeVigili del fuoco e forze dell’ordine sul posto fino alla conclusione delle operazioni di messa in sicurezza
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Incidente questa mattina a Sassari. Un uomo, alla guida della propria auto, intorno alle 7 è andato a sbattere contro un palo della luce all’incrocio con via Manzoni, nel quartiere di Monte Rosello Alto.
Il palo si è inclinato rischiando di cadere sulla strada e, per questo, sono intervenuti polizia di Stato, carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale.
La carreggiata è rimasta chiusa per qualche tempo in attesa che si concludessero le operazioni di messa in sicurezza. Gli agenti delle Volanti hanno denunciato il conducente.