Incidente questa mattina a Sassari. Un uomo, alla guida della propria auto, intorno alle 7 è andato a sbattere contro un palo della luce all’incrocio con via Manzoni, nel quartiere di Monte Rosello Alto.

Il palo si è inclinato rischiando di cadere sulla strada e, per questo, sono intervenuti polizia di Stato, carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale.

La carreggiata è rimasta chiusa per qualche tempo in attesa che si concludessero le operazioni di messa in sicurezza. Gli agenti delle Volanti hanno denunciato il conducente.

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