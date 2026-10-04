Scuole più sicure, accoglienti e funzionali ad Ozieri, investimenti dell’amministrazione comunale sui bambini e sul futuro della comunità, attraverso la creazione di nuovi spazi migliori per gli studenti, che garantiscono maggiore serenità alle famiglie. È l’obiettivo dell’assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Ozieri che punta sugli spazi esterni della Scuola dell’Infanzia del Quartiere Gescal e della scuola secondaria di Chilivani. In quella dell’Infanzia di via Comida nel Quartiere Gescal è in corso di realizzazione la pavimentazione in erba sintetica e l’installazione di protezioni antitrauma in prossimità dei giochi, per rendere l’area più sicura e accogliente. Nella scuola secondaria di Primo Grado di Chilivani, invece, l’intervento in corso ha interessato le opere idriche e fognarie, con la realizzazione dei nuovi allacci alla rete del Consorzio ZIR.

In questi giorni si stanno predisponendo le recinzioni provvisorie, necessarie per poter procedere a breve con il miglioramento degli spazi esterni, con particolare attenzione alla fruibilità e alla sicurezza. Sono interventi uniti ad altri già portati a termine in vari plessi cittadini, che riguardano luoghi importanti per la vita quotidiana dei bambini e ragazzi.

© Riproduzione riservata