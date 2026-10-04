Il Comune di Porto Torres ha affidato i lavori per la riqualificazione di standard comunali, attraverso la realizzazione di un’area sportivo ricreativa nel quartiere del Villaggio Verde. Ad aggiudicarsi i lavori la società Sardedil Impianti Srl con sede legale a Selargius, per un importo complessivo di circa 404mila euro.

L'intervento è previsto nell'area tra la parrocchia dello Spirito Santo e il rione interessato, opera che nasce nell’ottica di valorizzazione dei quartieri cittadini mediante misure compensative in virtù dell’accordo tra la società Metka- Eng Sardinia srl ed il Comune turritano.

Un progetto di fattibilità economica che aveva avuto il benestare della conferenza di servizi che coinvolge diversi Enti, i quali hanno espresso parere positivo sulla fattibilità della iniziativa.Il nuovo campo polifunzionale sarà dotato di impianto di illuminazione e di tutte i servizi necessari per garantire efficienza e nuovi spazi in uno dei quartieri, il Villaggio Verde, che si collega alla Cittadella sportiva. Per la riqualificazione del quartiere Villaggio Verde il Comune di Porto Torres, era stato individuato quale beneficiario del finanziamento regionale di euro 100mila euro.

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