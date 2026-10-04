Raccolti 750 kg di rifiuti a Sassari nell’ex Colonia campestre. 50 volontari di Plastic Free hanno realizzato un intervento di pulizia ambientale, nei giorni scorsi, promosso dal Comitato di Quartiere “Cappuccini”, e dal suo presidente Uccio Virdis, con il supporto dei referenti Plastic Free Maria Grazia Pisanu, Roberto Manca e Serena Solinas coadiuvati dai referenti Plastic Free per Sassari Fabrizio e Riccardo Caggiari. Una sinergia che, inclusa quella del Comitato di Monte Rosello, con il suom presidente Gionmaria Chelo, ha consentito di “liberare” l’area da una imponente massa di materiali abbandonati.

Nel dettaglio i volontari hanno portato via circa trenta sacchi di indifferenziato, quattro pneumatici, due batterie d’auto, due mobili in legno, una porta, diversi materiali ferrosi, quattro grandi sacchi di bottiglie di vetro e un sacco di mozziconi di sigaretta. “Quando cittadini, associazioni e istituzioni scelgono di collaborare, i risultati diventano immediatamente visibili – rimarcano i referenti Plastic Free Maria Grazia Pisanu, Roberto Manca e Serena Solinas –. Non abbiamo soltanto raccolto rifiuti: abbiamo restituito attenzione e dignità a un luogo che appartiene a tutta la comunità e creato le basi per coinvolgere sempre più quartieri nelle prossime iniziative”. Ringraziamenti poi per il vicesindaco e assessore all’Ambiente Pier Luigi Salis, per Giovanni Pisoni, responsabile del settore ambientale, e per la consigliera comunale Annapaola Rubattu, oltre alle associazioni, ai comitati di quartiere e a tutti i cittadini che hanno scelto di dedicare parte del proprio tempo alla cura del territorio.

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