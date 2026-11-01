Sono cominciati i lavori lungo la statale 131 dove sono in corso gli interventi per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione a LED, nel tratto tra Porto Torres e Sassari, dove sono previsti possibili disagi alla circolazione sino al 5 dicembre. Si tratta della fase conclusiva dei lavori avviati dall'Anas per migliorare la sicurezza stradale e ridurre i consumi energetici negli svincoli della Carlo Felice. Un intervento da 3,6 milioni di euro che interessa complessivamente sei intersezioni lungo uno dei collegamenti più trafficati del Nord Sardegna.

Le operazioni si concentreranno in particolare su quattro svincoli strategici: Caniga, al chilometro 212, l'intersezione tra la 131 e la variante della statale 291, al chilometro 216,700, Truncu Reale, al chilometro 222,100, e l'accesso alla provinciale 34 per Stintino, al chilometro 229,400. Qui saranno completati e messi in funzione i nuovi sistemi di illuminazione, progettati per garantire una maggiore visibilità nelle ore notturne e in condizioni meteorologiche sfavorevoli. Per consentire lo svolgimento degli interventi, l'Anas ha previsto una serie di modifiche temporanee alla viabilità. I lavori procederanno per fasi e potranno comportare la chiusura di singole rampe di ingresso e uscita dagli svincoli oppure restringimenti localizzati della carreggiata.

Durante le chiusure saranno predisposti percorsi alternativi, segnalati sul posto, per garantire la continuità della circolazione e contenere i disagi agli automobilisti. L'intervento rientra nel programma di efficientamento energetico e innalzamento degli standard di sicurezza della rete stradale gestita dall'Anas. I nuovi impianti a Led consentiranno di illuminare meglio i punti di ingresso e uscita dalla statale, dove la visibilità rappresenta un elemento particolarmente importante per la sicurezza, riducendo allo stesso tempo i consumi rispetto ai sistemi tradizionali. Una volta completate le operazioni, i nuovi impianti entreranno in funzione negli svincoli interessati, migliorando le condizioni di percorrenza della Carlo Felice soprattutto durante le ore serali e notturne.

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