250 persone identificate e 50 auto controllate. È il bilancio del servizio di controllo del territorio, compiuto ieri a Sassari dalle forze di polizia nelle aree più critiche del centro storico, da piazza Mazzotti a corso Vittorio Emanuele a via La Marmora.

A partecipare all'attività gli equipaggi dell'Ufficio prevenzione generale e Soccorso pubblico della questura, il Reparto prevenzione crimine Sardegna di Abbasanta, la polizia stradale, l'Arma dei carabinieri, la guardia di Finanza e la polizia locale.

Le verifiche hanno permesso di denunciare una persona in stato di libertà per violazioni emerse durante il servizio. L'operazione rientra nell'ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio promosse dalla questura, il cui obiettivo è garantire il rispetto della legalità, accrescere la percezione di sicurezza dei cittadini e prevenire fenomeni di criminalità e degrado urbano.



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