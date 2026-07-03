Picchia la moglie, il figlio e il nipote e viene arrestato. Ieri a Porto Torres sono intervenuti i carabinieri dopo la segnalazione di un violento litigio familiare in una abitazione cittadina. Il 60enne, secondo le accuse, in stato di alterazione aveva insultato, minacciato di morte e sbattuto la moglie contro il muro, accanendosi anche contro i mobili.

Il tutto motivato dalla pretesa che un nipote minorenne della consorte, ospite in casa, mangiasse una pietanza che non gradiva. Sia il giovane che un figlio dell'indagato venivano picchiati dal 60enne perché avevano cercato di difendere la donna. Oggi in tribunale, in sede di direttissima, la giudice Sara Pelicci ha disposto per l'uomo, difeso dall’avvocato Andrea Piroddi, la convalida dell'arresto e il divieto di avvicinamento a 500 metri dalla moglie.

Il pm era Andrea Giganti. L'uomo è accusato di maltrattamenti familiari perché le condotte, e l'episodio di ieri sarebbe stato l'ultimo esempio, andrebbero avanti dallo scorso anno.



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