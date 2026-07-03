Proseguono i lavori di rigenerazione dell’impianto sportivo comunale “Walter Frau” nel comune di Ossi. Con l’approvazione della perizia di variante avvenuta lo scorso 25 giugno è attualmente possibile utilizzare il ribasso d’asta e completare i lavori nelle aree di delimitazione tra la nuova pista di atletica e il rettangolo da gioco per un importo di circa 86.000 euro. La proposta è di utilizzare un sintetico di colore blu, in modo che ci sia anche visivamente una separazione chiara tra gli spazi.

Nel frattempo sono stati affidati i lavori per la manutenzione delle tribune per un importo di 25.000 euro e per l’impianto elettrico per un importo di 40.000 euro. Per quanto riguarda il rettangolo da gioco, non appena la LND effettuerà il sopralluogo per l’omologazione e darà disposizioni sull’intaso si potrà procedere a intervenire con ulteriori 70.000 euro già accantonati in variazione di bilancio.

Infine per l’omologazione alla serie D,l’amministrazione avrà un anno di tempo per reperire le risorse. La società intanto si è attivata per la creazione del gruppo “atletica” della Polisportiva Ossese.

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