Differenziata: premio a Sennori “Comune riciclone”Un riconoscimento «che appartiene a tutta la comunità»
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Sennori comune virtuoso e unico paese in Sardegna tra i 5000 e 15000 abitanti a ricevere il premio per la raccolta differenziata del secco. Una realtà che ancora una volta viene premiata come Comune che sceglie di prendersi cura dell'ambiente. Un premio consegnato in occasione della iniziativa "Comuni ricicloni" promossa da Legambiente. Un riconoscimento che appartiene a tutta la comunità, perché nasce dall'impegno quotidiano di cittadini, scuole, associazioni e istituzioni.
Per l’amministrazione «sono i piccoli gesti, ripetuti ogni giorno, a costruire un futuro più sostenibile: differenziare correttamente i rifiuti, rispettare gli spazi comuni, ridurre gli sprechi e amare il proprio territorio. Questo premio ci ricorda che ogni azione conta e che, insieme, possiamo fare davvero la differenza«.
Il sindaco Nicola Sassu: «Continuiamo su questa strada, con consapevolezza perché proteggere l'ambiente significa prenderci cura del luogo che chiamiamo casa e delle generazioni che verranno».