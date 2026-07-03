La prima serata di Abbabula Festival al Tramonto è stata un successo, non solo per il numero di presenze ma anche per la “scenografia” naturale che lo spazio della ex Cava di Tufo, trasformata ancora una volta in uno dei luoghi più suggestivi del nord ovest Sardegna, capace di regalare un’atmosfera unica tra il tramonto sul Golfo dell’Asinara e la grande musica dal vivo.

Ad aprire la serata è stato Gianluigi Secchi, di Sennori, che con la sua straordinaria sensibilità artistica e il suo talento alla chitarra ha incantato il pubblico. Un giovane musicista cresciuto è maturato in ambienti di grande valore musicale, affermandosi su palcoscenici sempre più importanti. A seguire, il protagonista internazionale della serata, Ze' Ibarra, tra le voci più interessanti della nuova musica brasiliana, che ha regalato uno spettacolo intenso e coinvolgente, conquistando il pubblico con il suo mix di sonorità brasiliane, jazz, pop e psichedelia. A chiudere la serata il coinvolgente dj set dei Dopos*Le che ha fatto ballare tutti con una selezione musicale irresistibile, da Pino Daniele a Jamiroquai, passando per funk, house e grandi classici capaci di trasformare la cava in una grande pista da ballo sotto le stelle.

L'evento è stato organizzato da Le ragazze terribili, in collaborazione coon Vinos e Margot Coffee & Food. L’appuntamento continua domani, sabato 4 luglio, sempre all’Ex Cava di Tufo. Sul palco arriveranno Il Mago Del Gelato, una delle band più apprezzate del nuovo panorama italiano, protagonista dei principali festival europei con il suo inconfondibile mix di funk, jazz e afrobeat. Ad aprire la serata sarà Antonio Becciu, mentre il gran finale sarà affidato ai The Funkin' Machine.

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