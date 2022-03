Era rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo della sua Volvo V40 dopo il terribile impatto con il furgone Iveco 35 in cui ha perso la vita il giovane Luca Baraghini, 22enne di Porto Torres. Sono ancora gravi le condizioni di Tonio Lino Maiorca, sassarese di 60 anni, agente di commercio, ricoverato all’ospedale civile di Sassari. Tenuto sotto controllo dai medici, per ora sembra rispondere alla terapia. Si dirigeva verso Sassari quando lungo la provinciale 57 che conduce a Stintino, sul rettilineo tra Fiume Santo e la frazione di Pozzo San Nicola, si è schiantato contro il furgone frigo guidato da Luca Baraghini che, forse per un guasto meccanico, ha perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta. Uno scontro violento che non ha lasciato scampo al 22enne, sbalzato fuori dal finestrino del camion. Il ragazzo è morto sul colpo. Un giovane molto amato in città, una comunità che oggi lo saluterà per l’ultima volta in occasione dei funerali alla basilica di San Gavino. La Procura di Sassari ha avviato un’inchiesta e disposto il sequestro di entrambi i mezzi coinvolti nell’incidente.

IL FUNERALE – I fiori sulla bara, il ricordo con l’immagine di Luca. È il giorno delle lacrime e del dolore. Porto Torres si è stretta attorno ai familiari di Luca, un momento di commozione condiviso da una folla immensa di persone che hanno riempito ogni angolo della basilica di San Gavino. A celebrare le esequie il parroco, monsignor Salvatore Masia, una funzione religiosa commovente alla presenza del sindaco Massimo Mulas e di tanti che lo hanno amato. C’erano la compagna Michela, la mamma Elisabetta e il padre Oreste, il fratello Claudio, ma anche tanti parenti, amici, giovani che avevano condiviso con lui serate, interessi e momenti di gioia. Hanno manifestato il cordoglio per Luca che ha perso la vita nel terribile incidente di venerdì mattina sulla strada per Stintino. “Un giovane pieno di vita e di progetti” ha detto il parroco. Un pensiero va alla piccola Ludovica e al fratellino Edoardo, i figli di Luca che ora sanno che il loro padre potrà vegliare su di loro da lassù. Per i dirigenti della società di calcio Sgs Turritana “il suo ricordo resterà sempre nei cuori di tutti coloro che lo hanno visto crescere fino a diventare il nostro capitano”.

Il funerale di Luca (L'Unione Sarda - Pala)

